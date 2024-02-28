2024-02-28 19:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

بدأ أفراد عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة اليوم الأربعاء، مسيرة تستمر أربعة أيام من جنوب إسرائيل إلى القدس للمطالبة بالإفراج عن ذويهم. ولفت الناطق باسم عائلات الرهائن حاييم روبنشتاين إلى أن المسيرة ستمر عبر العديد من المدن في الطريق إلى القدس، ودعا الناس إلى الانضمام إلى المسيرة، للتوحد لغرض تحرير الرهائن. وتأتي المسيرة في حين […]

ظهرت المقالة عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة تطلق مسيرة لأربعة أيام للمطالبة بتحريرهم أولاً على ايرث نيوز.