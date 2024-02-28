تطوير مقتربات جسر الجادرية وكورنيش القادسية يشارف على الإنجاز

2024-02-28 20:00:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن أمين بغداد عمار موسى كاظم، اليوم الأربعاء (28 شباط 2024)، عن تحقيق مراحل متقدمة في تنفيذ مشروع تطوير مقتربات جسر الجادرية وكورنيش القادسية.

وذكر بيان لاعلام الأمانة تلقته "بغداد اليوم، ان أمين بغداد "أطلع ميدانياً على الاعمال الجارية لانجاز المشروع رفقة مدير عام دائرة بلدية المنصور ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن قاطع البلدية".

وقال كاظم، ان "دائرة بلدية المنصور شرعت بتطوير مقتربات جسر الجادرية وكورنيش القادسية لتكون مقاطع نموذجية ومواقع ترفيهية وسياحية جديدة للمواطنين في مركز العاصمة".

وأضاف ان "اعمال تطوير مقتربات جسر الجادرية تتضمن متنزهاً نموذجياً بمساحة 5 دوانم بعد ان تم اعادة تأهيلها بالكامل والمباشرة باعمال الزراعة وتنفيذ المماشي وانشاء النافورات ونصب مصاطب الجلوس واعمدة الإنارة".

وتابع كاظم ان "الدائرة البلدية وصلت لمراحل متقدمة في تطوير كورنيش القادسية بطول 220 متراً من خلال تنفيذ ممشى ومصاطب للجلوس ونصب أعمدة الإنارة الديكورية".

واشار الى ان "هذه المشاريع جزء من اعمال امانة بغداد لتجميل العاصمة واحياء ضفاف نهر دجلة ، وان حملة امانة بغداد مستمرة في جميع مناطق العاصمة ضمن خطة تم اعدادها مسبقاً، وان عام 2024 سيشهد انجاز العديد من المشاريع وهو عام الانجازات كما اطلق عليه رئيس مجلس الوزراء".