الصناعات الكهربائية يسمي خالد محمد صبار مدربا لفريقه الكروي

2024-02-28 20:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الصناعات الكهربائية عن استقالة مدربها السابق قصي هاشم بعد النتائج غير الملبية للطموح في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم وتسمية مدرب جديد للفريق.

وقال رئيس النادي علي خلف، لوكالة شفق نيوز: "لقد قدّم المدرب قصي هاشم استقالته من تدريب فريق الصناعات الكهربائية بعد أن رأى تواضع النتائج التي خرج بها مع الفريق خلال الدوري العراقي الممتاز للموسم الحالي".

وأضاف خلف، أن "الإدارة تعاقدت مع الكابتن خالد محمد صبار ليكون مدرباً جديدا يقود كرة الصناعات الكهربائيه للمرحلة المقبلة يساعده الكابتن مؤيد جودي".

وبين أن "الادارة قدمت الشكر والتقدير للمدرب السابق قصي هاشم للجهد الذي بذله خلال فترة قيادته للفريق كما قررت توفير كل الدعم والاسناد للمدرب الجديد"، مشيراً إلى أن "التعاقد تم اليوم مع المدرب الجديد خالد محمد صبار ونتمنى ان يوفق بمهمته الجديدة في منافسات الدوري العراقي الممتاز".

وكان فريق الصناعات الكهربائية تعرض لخسارة امام الرمادي بهدفين دون رد في آخر مواجهة له تحت اشراف المدرب قصي هاشم ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري الكرة الممتاز.