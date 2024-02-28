الاتحاد الدولي يؤكد دعمه لهيئة الإعلام في تطوير قطاع الاتصالات

2024-02-28 20:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكدت رئيسة الاتحاد الدولي للاتصالات، دورين بوغدان-مارتن، اليوم الأربعاء، دعمها لجهود هيئة الإعلام والاتصالات العراقية في تطوير قطاع الاتصالات.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد، التقى رئيسة الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) "دورين بوغدان-مارتن" والتي اكدت دعمهما لجهود الهيئة ودورها التنظيمي الأساسي في تطوير قطاع الاتصالات بالعراق".وأضافت، أنه "تم خلال الاجتماع الذي جرى على هامش المؤتمر الدولي للهواتف النقالة MWC 2024 المنعقد في برشلونة، بحث الدور الأساسي للهيئات الناظمة في تطوير قطاع الاتصالات وتنمية سوق الاتصالات وتحرير البنى التحتية وحفظ المنافسة العادلة".وأشادت “ بوغدان-مارتن" "بالدور الذي تؤديه هيئة الإعلام والاتصالات في العراق وأكدت دعمها لجهود الهيئة لتنظيم وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن الاتحاد يتطلع لأن تلعب الهيئة دوراً كبيرآ بتطوير قطاع الاتصالات في العراق".ولفت البيان، إلى أنه "تم خلال الاجتماع الحديث عن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC23 المنعقد في دبي خلال كانون الأول الماضي وما تحقق لدولة العراق من منجزات كبيرة".يذكر أن المؤتمر الدولي للهواتف النقالة MWC 2024 يعقد سنويا في شهر شباط بمدينة برشلونة، ويعد الحدث الأبرز عالمياً في مجال صناعة الهاتف النقال وتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة ويشارك فيه كبار الشركات والجهات التنظيمية والمسؤولين الحكوميين من مختلف بلدان العالم.