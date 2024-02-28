وزير الخارجية العراقي يصل تركيا

2024-02-28 20:54:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

وصل وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاربعاء، (28 شباط 2024) الى تركيا.

وقالت السفارة العراقية في أنقرة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان حسين "والوفد المُرافق له، وصلوا اليوم إلى مدينة أنطاليا التركيَّة للمُشارَكة في منتدى أنطاليا الدبلوماسيّ الثالث، الذي سيعقد تحت شعار (إبراز الدبلوماسيَّة في منع الأزمات)، للفترة من 1-3 أذار المقبل".

وأشار البيان الى ان المنتدى الدبلوماسي يعقد "برعاية رئيس الجمهوريَّة التركيَّة رجب طيب أردوغان، وحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء من أكثر من 100 دولة".

ولفت الى انه "من المُؤمل أنَّ يعقد الوزير حسين لقاءات ثنائيَّة على هامش المُنتدى مع نظرائه المُشاركين لبحث عدد من الملفات المُشترَكة".