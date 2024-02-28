وزير الخارجية يصل إلى تركيا

2024-02-28 21:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، الى تركيا للمُشارَكة في منتدى أنطاليا الدبلوماسيّ الثالث.وقال بيان لسفارة العراق في أنقرة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إن" نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، والوفد المُرافق له، وصل إلى مدينة أنطاليا التركيَّة للمُشارَكة في منتدى أنطاليا الدبلوماسيّ الثالث، الذي سيعقد تحت شعار "إبراز الدبلوماسيَّة في منع الأزمات"، للفترة من 1-3 آذار، برعاية رئيس الجمهوريَّة التركيَّة رجب طيب أردوغان، وحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء من أكثر من 100 دولة".وأضاف البيان، أنه" من المُؤمل أنَّ يعقد حسين لقاءات ثنائيَّة على هامش المُنتدى مع نظرائه المُشاركين لبحث عدد من الملفات المُشترَكة".