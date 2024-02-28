2024-02-28 21:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ضبط أكثر من 75 مخالفاً من المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية، فيما أوضحت الإجراءات المنفذة.وقال مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للوزارة، العميد حسين التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المديرية شكلت مفارز لمراقبة أسعار المواد الغذائية في الأسواق الرئيسية التي تباع بالجملة والمفرد، وتتخذ إجراءات قانونية في حال رصد ارتفاع بالأسعار المحددة بحق المخالفين وعرضهم أمام القضاء".وأضاف، أن "المديرية شكلت غرفة عملية في أسواق العاصمة، حيث قسمت بغداد إلى عدد من المناطق للإشراف على أسعار المواد الغذائية، فضلا عن توفير خطوط ساخنة للإبلاغ عن المخالفين"، لافتا إلى وجود تنسيق عال بين القطعات الماسكة ومدير مكافحة الجريمة بالإضافة إلى وجود المفارز المشتركة من قبل وزارتي التجارة والزراعة للحد من التلاعب بالأسعار".وأشار، إلى أنه "تم منذ بداية العام الحالي ضبط 75 مخالفاً من المتلاعبين بأسعار المواد الغذائية".