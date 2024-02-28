2024-02-28 21:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشفت تجربة رائدة عن فعالية عقار “سيرالاسيرتيب” كعلاج مناعي لمرضى السرطان، وهو اختراق مهم، كما ورد في مجلة “التحقيقات السريرية”. وفي المرحلة الأولى من تجربة سريرية على الدواء، قادها معهد أبحاث السرطان في لندن، أعطى الباحثون عقار “سيرالاسيرتيب” إلى 67 مريضاً يعانون من أورام صلبة متقدمة. واللافت للنظر أن الدواء أثبت قدرته على […]

ظهرت المقالة علاج مناعي محتمل للسرطان.. نتائج واعدة في أول تجربة سريرية أولاً على ايرث نيوز.