2024-02-28 21:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

قال مسؤولون ألمان إن سفينة حربية ألمانية أسقطت طائرتين مسيرتين في البحر الأحمر، أمس (الثلاثاء)، وسط تصاعد هجمات الحوثيين في اليمن وجهود الاتحاد الأوروبي لحماية الملاحة الدولية، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وتزايدت مخاطر الشحن بسبب ضربات متواترة ينفذها الحوثيون المتحالفون مع إيران في البحر الأحمر ومضيق باب المندب منذ نوفمبر (تشرين الثاني) بينما وصفوه بأنه […]

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