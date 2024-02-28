زيلينسكي: مبادرة ماكرون لإرسال قوات الناتو إلى أوكرانيا خطوة ملموسة

2024-02-28 21:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، بأن مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال قوات “الناتو” إلى أوكرانيا تعتبر خطوة ملموسة لضمان أمن البلاد. وبحسب صحيفة “سترانا” الأوكرانية، أشار زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في ألبانيا إلى أن ماكرون سيتبادل معه المعلومات عندما يصل إلى أوكرانيا في منتصف مارس المقبل. وأضاف: “قال (ماكرون) إنه سيتحدث عن […]

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