2024-02-28 21:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

اصدرت وزارة النقل العراقية، اليوم الاربعاء، بيانا حول اعمالها التطويرية في القطاع السككي، التي لم ترق للبعض، بحسب تعبيرها. وتاليا نص بيان الوزارة”: يبدو أن أعمال التطوير والإنجازات المتحققة في القطاع السككي، لم ترُق للبعض، الذين راحوا يضللون تلك النجاحات، عبر بث الشائعات والتقارير الكاذبة وغير الواقعية، بوجود خسائر مالية في هذا القطاع، وتوجيه اتهام […]

ظهرت المقالة النقل تكشف تفاصيل مهمة حول التطورات والإنجازات في القطاع السككي أولاً على ايرث نيوز.