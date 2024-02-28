2024-02-28 21:10:02 - المصدر: ايرث نيوز

باركت المكاتب السياسية لقوى الاطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، الانجازات الحكومية فيما ناقشت دعم مجالس المحافظات. وذكر إعلام المكاتب، في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “ممثلو المكاتب السياسية للإطار التنسيقي اجتماعا دوريا لمناقشة عدد من الملفات المدرجة على جدول اعماله واهم القضايا على الساحتين الداخلية والخارجية”.وأضاف، أن “الاجتماع الذي عقد في مقر حزب اقتدار وشارك […]

ظهرت المقالة الإطار التنسيقي يبُارك الإنجازات الحكومية ويناقش دعم مجالس المحافظات أولاً على ايرث نيوز.