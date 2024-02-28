وزير الإعمار يعلن المباشرة بإنشاء مشروع مركز البيانات الوطني لإدارة الأراضي بالعراق

2024-02-28 21:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن وزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة، رئيس اللجنة الدائمة للأراضي بنگين ريكاني، اليوم الأربعاء، عن المباشرة بإنشاء مشروع مركز البيانات الوطني لإدارة الأراضي بالعراق.وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير الإعمار والإسكان والبلديات بنگين ريكاني ترأس اجتماع اللجنة الدائمة للأراضي بحضور أمين بغداد وأعضاء اللجنة من مختلف الجهات الحكومية".وأكد ريكاني، أنه "تمت المباشرة بتنفيذ مشروع إنشاء مركز البيانات الوطني لإدارة الأراضي في العراق".وأضاف، أن "مجلس الوزراء وافق على توصية لجنة الأراضي بشأن إنشاء المركز"، لافتا، إﻟﻰ أن "اللجنة ستتولى الإشراف على تنفيذ المشروع ومتطلباته الفنية والإدارية لحين استكماله فيما تتولى وزارة الموارد المائية استكمال إجراءات التأسيس ومتطلبات العمل".وأكد، أن "مركز البيانات سيعتمد نظاماً ذكياً موحداً لحصر وإدارة الأراضي وتحديد العائدية والاستخدام، وسيكون بمثابة بنك معلومات لأي جهة حكومية أو تخطيطية، وسيختصر الكثير من الوقت والجهد في حالة التخطيط لأي مشروع جديد ولمختلف القطاعات مستقبلاً".