بارزاني يبحث في واشنطن أهمية ضمان حصة الإقليم بالموازنة وحماية أمنه

2024-02-28 21:48:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في واشنطن، اليوم الأربعاء، (28 شباط 2024)، مع عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور تامي داكوورث القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل.

وقالت حكومة الإقليم في بيان تلقته "بغداد اليوم، ان بارزاني "تطرق خلال الاجتماع، بإيجاز إلى الوضع العام في العراق، وأهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بما يضمن الحقوق المالية للإقليم، وتأمين حصته من الموازنة، وحماية أمنه واستقراره، وصون حقوق مكوناته كافة".

وجددت السيناتور تامي داكوورث بحسب البيان "دعمها ومساندتها لإقليم كردستان، كذلك أكدت على أنها ستبذل أقصى جهودها في سبيل حماية إقليم كردستان، ومعالجة القضايا الخلافية بين الإقليم والحكومة الاتحادية".

يشار الى ان بارزاني يواصل منذ أيام خلال زيارته الجارية في واشنطن سلسلة لقاءاته واجتماعاته مع المسؤولين في الحكومة الامريكية واعضاء مجلسي الشيوخ والكونغرس، وتتركز مباحثاته بشان العلاقات الثنائية بين الاقليم والجانب الامركيي وبحث القضايا العالقة بين كردستان وبغداد.



