مجموعة تركية "مجهولة" تتبنى حريق سوق "بالة اربيل": دمرنا أكثر من ألف محل

2024-02-28 21:54:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تبنت جماعة تركية "مجهولة" الحريق الذي نشب بسوق "البالة" في أربيل مساء أمس الثلاثاء، وقالت إنها دمرت اكثر من الف محل، فيما ادعت قيامها بأنشطة مماثلة في كركوك وشمال سوريا.

ونشرت المجموعة بياناً عبر موقع حمل اسم "ahdi milli teskilati" أو "منظمة العهد الوطني"، وقالت إنها أحرقت سوقاً آخر في كركوك خلال تشرين الأول / أكتوبر 2023 وكانون الثاني / يناير 2024، فيما أكدت أنها نظمت عملية يوم أمس بافتعال الحريق في 18 نقطة.

وأعلنت محافظة اربيل، مساء اليوم الأربعاء، أن حريق سوق البالة تسبب باحتراق 166 من أصل 2400 محلا واصاب 90 شخصا من عناصر الدفاع المدني والمواطنين بحالات اختناق.

ومساء أمس الثلاثاء، أتى حريق كبير على سوق "البالة" وسط المدينة، والتهم عدداً من المحال التجارية.

وقال شهود لوكالة شفق نيوز، أن "سبب الحريق هو تماس كهربائي، وتم إبلاغ الدفاع المدني لكن الفرق التي وصلت في بادئ الأمر لم تتمكن من السيطرة عليه وامتدت النيران لتطال ما يقرب من 40% من محال السوق".

فيما أكد المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في أربيل، المقدم كاروان علي، خلال مؤتمر صحفي إرسال أكثر من 20 فرقة إطفاء وبمشاركة أكثر من 100 رجل إطفاء، مؤكدا استمر الحريق لأكثر من ثلاث ساعات قبل أن يتم إخماده.