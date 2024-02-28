رئيسة الاتحاد الدولي للاتصالات تؤكد دعمها لجهود العراق في تطوير قطاع الاتصالات

2024-02-28 21:54:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكدت رئيسة الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) (دورين بوغدان-مارتن)، اليوم الأربعاء (28 شباط 2024)، عن دعمها لجهود هيئة الاعلام والاتصالات في العراق ودورها التنظيمي الأساسي في تطوير قطاع الاتصالات في البلاد.

وذكر بيان للهيئة تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد اليوم الأربعاء، ألتقى رئيسة الاتحاد الدولي للاتصالات التي اكدت دعمهما لجهود الهيئة ودورها التنظيمي الأساسي في تطوير قطاع الاتصالات في العراق".

وأضاف البيان انه "تم خلال الاجتماع الذي جرى على هامش المؤتمر الدولي للهواتف النقالة MWC 2024 المنعقد في برشلونة، بحث الدور الأساسي للهيئات الناظمة في تطوير قطاع الاتصالات وتنمية سوق الاتصالات وتحرير البنى التحتية وحفظ المنافسة العادلة".

وأشادت بوغدان-مارتن، "بالدور الذي تؤديه هيئة الإعلام والاتصالات في العراق وأكدت دعمها لجهود الهيئة لتنظيم وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،" مؤكدة ان" الاتحاد يتطلع لان تلعب الهيئة دوراً كبيرآ بتطوير قطاع الاتصالات في العراق".

وتابع البيان "كما تم خلال الاجتماع الحديث عن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية WRC23 المنعقد في دبي خلال كانون الأول الماضي وما تحقق لدولة العراق من منجزات كبيرة".

يذكر أن المؤتمر الدولي للهواتف النقالة MWC 2024 يعقد سنويا في شهر شباط بمدينة برشلونة، ويعد الحدث الأبرز عالمياً في مجال صناعة الهاتف النقال وتكنولوجيا الاتصالات المتقدمة ويشارك فيه كبار الشركات والجهات التنظيمية والمسؤولين الحكوميين من مختلف بلدان العالم.