2024-02-28 22:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الفرقاطة “هيسن”، الموجودة ضمن المهمة البحرية الأوروبية “أسبيدس” لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر، هاجمت عن طريق الخطأ مسيرة تابعة للحلفاء. وأوضحت الوكالة في بيان نقلا عن المتحدث باسم وزارة الدفاع مايكل ستيمبفل: “هاجمت الفرقاطة هيسن عن غير قصد مسيرة تابعة لدولة حليفة، بعد رصدها في منطقة العمليات، والتي في […]

ظهرت المقالة الفرقاطة الألمانية “هيسن” تهاجم مسيرة تابعة للحلفاء عن طريق الخطأ أولاً على ايرث نيوز.