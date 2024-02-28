2024-02-28 22:30:02 - المصدر: ايرث نيوز

قالت قناة «الجديد» اللبنانية، اليوم (الأربعاء)، إن مجلس الوزراء أقر رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي القطاع العام من 150 دولاراً إلى 400 دولار شهرياً على أن يكون الحد الأقصى 1200 دولار، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». وأشارت القناة إلى أن القرار جاء خلال جلسة للحكومة، بحثت عدة موضوعات كان من أهمهما رواتب الموظفين، […]

ظهرت المقالة الحكومة اللبنانية ترفع الحد الأدنى لرواتب القطاع العام إلى 400 دولار أولاً على ايرث نيوز.