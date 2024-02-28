المجلس الأعلى للشباب يبحث البرامج المعدة للمسابقة الوطنية الشبابية

2024-02-28 22:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعبحث أعضاء لجنة المسابقة الوطنية للبرامج الشبابية في المجلس الاعلى للشباب البرامج المعدة للمسابقة.وذكر بيان للمجلس الاعلى للشباب تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بحضور قاسم الظالمي مستشار رئيس مجلس الوزراء عضو المجلس الاعلى للشباب واشرف الدهان مدير عام دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تم عقد اجتماع مع اللجنة التي تتولى إقامة المسابقة الوطنية للبرامج الشبابية ".وأضاف، أنه "يهدف الاجتماع إلى منح (100) برنامج شبابي مقدم من (100 ) منظمة حكومية وسيتم منح الفريق التطوعي مبالغ تتراوح بين (5 - 50 )مليون دينار عراقي وحسب البرنامج المقدم وتكون المسابقة برعاية رئيس مجلس الوزراء وأشراف وتنفيذ المجلس الأعلى للشباب".‏واشار الى انه "تم استلام أكثر من( 3200 ) طلب أو برنامج شبابي وعند الانتهاء من العد و الفرز سيتم اختيار البرنامج و رفعه إلى إدارة المنظمات غير الحكومية لإطلاق تمويل بالمنح المخصصة"، مبينا أن "هذه تأتي الخطوة ضمن حزمة من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم الشباب وإتاحة الفرصة لهم لبناء مستقبلهم وتطوير بلدهم ليكون لهم بصمة واضحة في تحقيق اهدافهم رغم المصاعب التي تعترض طريقهم".