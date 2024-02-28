التربية تحدد موقفها من تقديم معلمين لدروس على مواقع التواصل

2024-02-28 22:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع – محمد الطالبيحددت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، موقفها من تقديم معلمين لدروس (أونلاين) أو على مواقع التواصل.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد لوكالة الأنباء العراقية (واع):إن" تقديم دروس للطلبة عن طريق (أونلاين) تعتبر اثرائية غير ملزمة للوزارة ما دامت تمنح خارج الصف و المدرسة"، مبينا ان" الوزارة غير منظمة ومشرفة على الدروس التي تمنح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وجهودنا تقتصر على عملية التعليم داخل المؤسسات وما يرخص فيها بشكل رسمي".وأضاف، أن" الوزارة لديها السلطة الكاملة على إيقاع المعلم والمدرس، ومراقبة سلوكياتهم اذا ما كانت هناك إساءة، وعدا ذلك فهو ممارسة وضع طبيعي".