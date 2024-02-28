2024-02-28 22:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، مساء اليوم الأربعاء، (28 شباط 2024)، عن إصابة خمسة أشخاص وتحطم ستة مركبات نتيجة حادث مروري جنوبي العاصمة بغداد.

وذكر بيان للمرور تلقته "بغداد اليوم"، ان "حادثاً مرورياً وقع بين ستة مركبات على الطريق السريع قرب الجسر الرابع بغداد – بابل بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه مما أدى الحادث إلى إصابة خمسة أشخاص بجروح خطيرة وتحطم المركبات".

ودعت المرور "سائقي المركبات الى الالتزام بالقوانين والتعليمات المرورية".