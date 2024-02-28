الكهرباء: فقدان ما يقارب 4 الاف ميكا واط بسبب شح الغاز المورد
2024-02-28 23:36:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت وزارة الكهرباء، تحديد أحمال الوحدات التوليدية للمنظومة وفقدان مايقارب ( ٤٠٠٠ الاف ميكا واط ) بسبب شح الغاز المورد وتوقف خطوط الربط الإيرانية .
وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الكهرباء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بالوقت الذي أستعدت فيه وزارة الكهرباء بشكل مبكر ، وتوشك أن تنهي صياناتها الشاملة لمحطات الانتاج ووحداتها التوليدية لتكون جاهزة لذروة أحمال الصيف المقبل ، يعاود شح الغاز المورد وتوقفه ( بشكل كامل ) عن محافظات الفرات الأوسط وبغداد ، تحديد أحمال المنظومة الكهربائية وتراجع إنتاجها ، الأمر الذي افقد المنظومة مايقارب ( ٤٠٠٠ الاف ميكا واط ) ، كما وتوقف كامل لخطوط الربط الناقلة للكهرباء بين العراق والجمهورية الإسلامية في إيران ، بسبب موجة البرد بحسب وزارة الكهرباء الإيرانية. "
وأضاف، أن " الوزارة تنسق حالياً بشكل عالي مع وزارة النفط من خلال غرفة عمليات مستمرة لتعويضها بالوقود والغاز المنتج وطنياً ، ريثما يعاود ضخ الغاز المورد بالكميات المطلوبة" .
يذكر ان جزء من محطات الانتاج يعمل على الغاز الوطني ، وجزءاً أخر على الوقود الوطني ، بينما يعمل جزءاً أخر من محطاتنا الإنتاجية على الغاز المورد لعدم كفاية الغاز الوطني ، والذي تعمل الحكومة جاهدة وبخطوات مكثفة لإستغلاله والاعتماد عليه ذاتياً .
أعلنت وزارة الكهرباء، تحديد أحمال الوحدات التوليدية للمنظومة وفقدان مايقارب ( ٤٠٠٠ الاف ميكا واط ) بسبب شح الغاز المورد وتوقف خطوط الربط الإيرانية .
وذكر المكتب الاعلامي لوزارة الكهرباء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "بالوقت الذي أستعدت فيه وزارة الكهرباء بشكل مبكر ، وتوشك أن تنهي صياناتها الشاملة لمحطات الانتاج ووحداتها التوليدية لتكون جاهزة لذروة أحمال الصيف المقبل ، يعاود شح الغاز المورد وتوقفه ( بشكل كامل ) عن محافظات الفرات الأوسط وبغداد ، تحديد أحمال المنظومة الكهربائية وتراجع إنتاجها ، الأمر الذي افقد المنظومة مايقارب ( ٤٠٠٠ الاف ميكا واط ) ، كما وتوقف كامل لخطوط الربط الناقلة للكهرباء بين العراق والجمهورية الإسلامية في إيران ، بسبب موجة البرد بحسب وزارة الكهرباء الإيرانية. "
وأضاف، أن " الوزارة تنسق حالياً بشكل عالي مع وزارة النفط من خلال غرفة عمليات مستمرة لتعويضها بالوقود والغاز المنتج وطنياً ، ريثما يعاود ضخ الغاز المورد بالكميات المطلوبة" .
يذكر ان جزء من محطات الانتاج يعمل على الغاز الوطني ، وجزءاً أخر على الوقود الوطني ، بينما يعمل جزءاً أخر من محطاتنا الإنتاجية على الغاز المورد لعدم كفاية الغاز الوطني ، والذي تعمل الحكومة جاهدة وبخطوات مكثفة لإستغلاله والاعتماد عليه ذاتياً .