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الداخلية تعلن ضبط 150 كغم من المؤثرات العقلية في نينوى

الداخلية تعلن ضبط 150 كغم من المؤثرات العقلية في نينوى
الداخلية تعلن ضبط 150 كغم من المؤثرات العقلية في نينوى
2024-02-28 23:36:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت وزارة الداخلية ، ضبط 150 كغم من المؤثرات العقلية في محافظة نينوى.
وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " المديرية العامة لمكافحة المخدرات تضبط 150 كيلو من المؤثرات العقلية في محافظة نينوى وتلقي القبض على متهمين خطرين".
وتابع: " كما ضبطت كيلو ونص من مادة الكريستال المخدرة في محافظتي بابل والديوانية بعد اشتباك مع تجار مخدرات".



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