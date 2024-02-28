الداخلية تعلن ضبط 150 كغم من المؤثرات العقلية في نينوى
2024-02-28 23:36:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت وزارة الداخلية ، ضبط 150 كغم من المؤثرات العقلية في محافظة نينوى.
وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " المديرية العامة لمكافحة المخدرات تضبط 150 كيلو من المؤثرات العقلية في محافظة نينوى وتلقي القبض على متهمين خطرين".
وتابع: " كما ضبطت كيلو ونص من مادة الكريستال المخدرة في محافظتي بابل والديوانية بعد اشتباك مع تجار مخدرات".
أعلنت وزارة الداخلية ، ضبط 150 كغم من المؤثرات العقلية في محافظة نينوى.
وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " المديرية العامة لمكافحة المخدرات تضبط 150 كيلو من المؤثرات العقلية في محافظة نينوى وتلقي القبض على متهمين خطرين".
وتابع: " كما ضبطت كيلو ونص من مادة الكريستال المخدرة في محافظتي بابل والديوانية بعد اشتباك مع تجار مخدرات".