الكهرباء: فقدان نحو 4 آلاف ميكاواط بسبب شح الغاز المورد وتوقف خطوط الربط الإيرانية

2024-02-28 23:36:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الكهرباء، مساء اليوم الأربعاء (28 شباط 2024) عن فقدان نحو 4 آلاف ميكاواط بسبب شح الغاز المورد وتوقف خطوط الربط الإيرانية.

وذكر بيان للوزارة تلقته "بغداد اليوم"، انه "بالوقت الذي أستعدت فيه وزارة الكهرباء بشكل مبكر، وتوشك أن تنهي صياناتها الشاملة لمحطات الانتاج ووحداتها التوليدية لتكون جاهزة لذروة أحمال الصيف المقبل، يعاود شح الغاز المورد وتوقفه (بشكل كامل) عن محافظات الفرات الأوسط وبغداد، تحديد أحمال المنظومة الكهربائية وتراجع إنتاجها، الأمر الذي افقد المنظومة مايقارب 4 آلاف ميكاواط".

وأضاف "كما (أدى الانخفاض الى) وتوقف كامل لخطوط الربط الناقلة للكهرباء بين العراق وإيران ، بسبب موجة البرد بحسب وزارة الكهرباء الإيرانية"، مشيرا الى ان "الوزارة تنسق حالياً بشكل عالٍ مع وزارة النفط من خلال غرفة عمليات مستمرة لتعويضها بالوقود والغاز المنتج وطنياً، ريثما يعاود ضخ الغاز المورد بالكميات المطلوبة".

ونوهت الكهرباء الى ان "جزءاً من محطات الانتاج يعمل على الغاز الوطني، وجزءاً آخر على الوقود الوطني، بينما يعمل جزءاً آخر من محطاتنا الإنتاجية على الغاز المورد لعدم كفاية الغاز الوطني، الذي تعمل الحكومة جاهدة وبخطوات مكثفة لإستغلاله والاعتماد عليه ذاتياً".