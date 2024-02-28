2024-02-28 23:48:17 - المصدر: شفق نيوز

تأكيداً لما نشرته وكالة شفق نيوز، نقلا عن مصادرها الخاصة، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية وبشكل رسمي، مساء اليوم الأربعاء، توقف الغاز الإيراني المورد "بشكل كامل"، مأ ادى إلى تحديد أحمال الوحدات التوليدية للمنظومة وفقدان ما يقارب (4000 الآف ميكا واط).

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الكهرباء في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "شح الغاز المورد عاود توقفه ( بشكل كامل) عن محافظات الفرات الأوسط وبغداد، ما أدى إلى تحديد أحمال المنظومة الكهربائية وتراجع إنتاجها، الأمر الذي أفقد المنظومة مايقارب (4000 الاف ميكا واط)".

وأشار البيان، إلى "توقف كامل لخطوط الربط الناقلة للكهرباء بين العراق والجمهورية الإسلامية في إيران ، بسبب موجة البرد بحسب وزارة الكهرباء الإيرانية".

وبينت أن ذلك جاء "بالوقت الذي استعدت فيه وزارة الكهرباء بشكل مبكر، وتوشك أن تنهي صياناتها الشاملة لمحطات الانتاج ووحداتها التوليدية لتكون جاهزة لذروة أحمال الصيف المقبل".

وأكدت الكهرباء العراقية، ، أنها "تنسق حالياً بشكل عالي مع وزارة النفط من خلال غرفة عمليات مستمرة لتعويضها بالوقود والغاز المنتج وطنياً ، ريثما يعاود ضخ الغاز المورد بالكميات المطلوبة".

وأشارت إلى أن "جزءاً من محطات الإنتاج يعمل على الغاز الوطني، وجزءاً آخر على الوقود الوطني، بينما يعمل جزءاً أخر من محطاتنا الإنتاجية على الغاز المورد لعدم كفاية الغاز الوطني ، والذي تعمل الحكومة جاهدة وبخطوات مكثفة لإستغلاله والاعتماد عليه ذاتياً.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر مسؤولة لوكالة شفق نيوز، بتراجع تجهيز الطاقة الكهربائية في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات بسبب توقف "الغاز الايراني".

ومنذ أمس الثلاثاء، خرجت الخطوط المستوردة من إيران عن الخدمة وتراجع ساعات التجهيز في المحافظة.

وبحسب مصادر، وكالة شفق نيوز، فأن خطوط الكهرباء الايرانية ميرساد وسربيل زهاب المجهزة لمعظم مناطق محافظة ديالى بالتيار الكهربائي توقفت عن العمل وخرجت عن الخدمة من المصدر.