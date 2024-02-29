2024-02-29 00:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قالت دراسة بريطانية إن الأشخاص الذين يقطنون قرب مطاعم الوجبات السريعة والحانات معرضون للإصابة بأمراض القلب بنسبة 16% أعلى من الآخرين. ويشير البحث البريطاني الجديد المنشور في مجلة (Circulation) العلمية إلى أن المكان الذي يعيش فيه الأشخاص يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً فيما يتعلق بصحتهم. وقام الباحثون بتحليل بيانات نصف مليون شخص بالغ […]

ظهرت المقالة دراسة: الإقامة بالقرب من المطاعم والحانات قد تعرض حياة الأشخاص للخطر أولاً على ايرث نيوز.