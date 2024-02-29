2024-02-29 00:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد رئيس نادي الكهرباء علي الأسدي، أنه لن يبيع نجم فريقه الكروي أموري فيصل حتى وإن تلقينا عرضاً من نادي بوروسيا دورتموند الألماني. وقال الأسدي في تصريحات إعلامية إن “أموري فيصل لاعب مهاري وخلوق ومؤدب جداً ويمتلك كل المواصفات الجميلة، أموري أنهمر بالبكاء قبل يومين فقط من مباراة الكهرباء أمام العهد اللبناني بسبب […]

ظهرت المقالة رئيس نادي الكهرباء: لن نبيع أموري فيصل حتى وإن تلقينا عرضاً من دورتموند أولاً على ايرث نيوز.