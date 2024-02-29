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في ثلاث محافظات.. ضبط 150 كغم من المؤثرات العقلية والقبض على متهمين خطرين

في ثلاث محافظات.. ضبط 150 كغم من المؤثرات العقلية والقبض على متهمين خطرين
في ثلاث محافظات.. ضبط 150 كغم من المؤثرات العقلية والقبض على متهمين خطرين
2024-02-29 00:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الداخلية ، ضبط 150 كغم من المؤثرات العقلية في محافظة نينوى.وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة إيرث نيوز، أن ” المديرية العامة لمكافحة المخدرات تضبط 150 كيلو من المؤثرات العقلية في محافظة نينوى وتلقي القبض على متهمين خطرين”.وتابع: ” كما ضبطت كيلو ونص من مادة الكريستال المخدرة في […]

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