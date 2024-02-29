2024-02-29 00:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

أعلنت وزارة الداخلية ، ضبط 150 كغم من المؤثرات العقلية في محافظة نينوى.وقال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري في بيان تلقته وكالة إيرث نيوز، أن ” المديرية العامة لمكافحة المخدرات تضبط 150 كيلو من المؤثرات العقلية في محافظة نينوى وتلقي القبض على متهمين خطرين”.وتابع: ” كما ضبطت كيلو ونص من مادة الكريستال المخدرة في […]

ظهرت المقالة في ثلاث محافظات.. ضبط 150 كغم من المؤثرات العقلية والقبض على متهمين خطرين أولاً على ايرث نيوز.