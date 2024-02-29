2024-02-29 00:10:03 - المصدر: ايرث نيوز

حددت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، موقفها من تقديم معلمين لدروس (أونلاين) أو على مواقع التواصل. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد إن” تقديم دروس للطلبة عن طريق (أونلاين) تعتبر اثرائية غير ملزمة للوزارة ما دامت تمنح خارج الصف و المدرسة”، مبينا ان” الوزارة غير منظمة ومشرفة على الدروس التي تمنح عبر وسائل التواصل […]

ظهرت المقالة التربية تحدد موقفها بشأن تقديم الدروس عبر الإنترنت أولاً على ايرث نيوز.