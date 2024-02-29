المبرقع: اجتماع مجلس وزراء الشباب العرب استعرض موقف العراق ودعمه لفلسطين

2024-02-29 00:30:02 - المصدر: واع

القاهرة – واع – رشا محمدصادق مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، على مقترح العراق استضافةِ اجتماعاتِ الدورةِ 48 في بغدادَ العامِ المقبلِ، فيما اشار وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، الى أن الاجتماع استعرض موقف العراق ودعمه لفلسطين.وقالت مراسلة وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع شارك أعمال الدورة 47 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والذي انطلقت فعالياته في مقر الجامعة العربية، والتي تضمنتْ عدةَ برامجَ وأنشطةً شبابيةً تقدمتْ بها الدولُ العربيةُ"، مبينة ان " الاجتماع صادقَ على مقترحِ العراقِ باستضافةِ اجتماعاتِ الدورةِ الثامنةِ والأربعينَ في بغدادَ للعامِ المقبلِ، بالإضافةِ إلى العديدِ من المبادراتِ التي طرحَها العراقُ".واضافت، ان "الدورةُ 47 لمجلسِ وزراءِ الشبابِ والرياضةِ العرب ناقشت 55 قراراً تناولت مبادرات وبرامجَ شبابيةً لدعمِ الشبابِ الفلسطينيِّ ودعوتَه للمشاركةِ في جميعِ الأنشطةِ الرياضيةِ العربية، وتأتيِ هذه الاجتماعات لبلورة رؤية مشتركة تهدفُ إلى تنميةِ مهاراتِ الشبابِ العربيِّ وبناءَ قدراتِه وتعزيزَ ثقافةِ الحوارِ لأنهم الركيزةُ الأساسيةُ لدعمِ أمنِ المجتمعاتِ واستقرارِها".واشارت الى ان "الوزير المبرقع، اكد أن هذه الدورة ناقشت ملف جرائم الاحتلال الاسرائلي بحق الشعب الفلسطيني واستعرض موقف العراق مع الشقيقة فلسطين ودعم العراق المتواصل للأخوة في فلسطين".وبينت: ان "رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفريق جبريل الرجوب، استعرض أمام وزراء الشباب والرياضة العرب الحركة الرياضية في فلسطين والتي فقدت حتى اللحظة 50 لاعب ولاعبة من مختلف الألعاب، داعيا تكريما ورمزية لشهداء الرياضة ممثلين بنغم أبو سمرة بطلتنا الشهيدة ذات الحزام الأسود التي كانت تستعد للبطولة فلقد فقدت ساقيها ثم أرتقت شهيدة أن تنظم البطولة العربية للكراتيه تحت إسمها ".وتابعت: "كما طالب الاجتماع كافة الإتحادات الدولية والقارية واللجان المختصة بفتح تحقيق في جرائم الإحتلال المتواصلة على شعبنا بفلسطين خاصة ما يجري في قطاع غزة من إبادة جماعية بحق المدنيين والرياضة والرياضيين في فلسطين"، لافتا الى ان هناك أكثر من 30 ألف شهيد ثلثهم من الأطفال والنساء استشهدوا بقصف الطائرات والدبابات والقنص وهناك أطفال رضع قطع عنهم الأكسجين وهناك من قتل قصفا أو مات جوعا أو قضو محرومين من الدواء والغذاء والحقوق الإنسانية".ولفتت الى ان "الاجتماع تطرق الى عدد المستشهدين الرياضيين حيث قال انه حتى اليوم من لاعبي كرة القدم الناشئين والشباب 89 لاعبا واعدا منهم 25 من الأطفال، بالإضافة إلى شهداء الطواقم الفنية والإدارية والذين بلغ عددهم حتى اللحظة 30 شهيد وطالب المجتمعون على مواصلة العمل بكافة المحافل العربية والدولية في سبيل وضع حد لانتهاكات الإحتلال بحق الرياضة والرياضين في غزة المكلومة وفي الضفة الجريحة لابد من مواصلة الفعاليات والأنشطة من أجل الارتقاء بمستوى الرياضة الفلسطينية ورسالتها الوطنية الان المنظومة الرياضية الفلسطينية تسعى دائما لأن تكون جزء فاعل في محيطنا العربي وترجمة ذلك في السنوات الأخيرة من خلال مختلف البرامج والأنشطة التي شاركت فيها فلسطين وإستضافتها".