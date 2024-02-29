هيئة الاستثمار: العام الحالي سيشهد توقيع عقد انشاء 70 ألف وحدة سكنية في بسماية

2024-02-29 00:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكدت الهيئة الوطنية للاستثمار، أن العام الحالي سيشهد توقيع عقد انشاء 70 ألف وحدة سكنية في بسماية.وقال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للاستثمار مثنى الغانمي لبرنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "تم توزيع أكثر من 1400 وحدة سكنية في بسماية"، مبينا أن "مذكرة التفاهم مع هانوا رسمت خارطة طريق واضحة لبسماية".وأضاف، أن "العام الحالي سيشهد توقيع عقد انشاء 70 الف وحدة سكنية في بسماية، وأنها مقبلة على انجاز كبير خلال العام الحالي"، مبينا أن "63 - 70 الف شخص قدموا على وحدات بسماية خلال 6 ايام".وأشار إلى أن " الحكومة راعية للقطاع الاستثماري في العراق"، مضيفا: أن "العراق ارض خصبة للفرص الاستثمارية".وأوضح، أن "عدد الفرص الاستثمارية بلغت 326 فرصة في 2023"، مؤكدا ان "معدلات الاستثمار الاجنبي بالعراق في تزايد".ولفت الى أن " 25 بالمئة من الوحدات السكنية في مدينة علي الوردي ستمنح للدولة"، منوها بان "المشاريع الاستثمارية ستسهم في تعظيم ايرادات الدولة".وتابع، أن " 2024 سيكون عام الانجازات في مجال الاستثمار".