اتحاد اليد يسمي الكادر التدريبي لمنتخب الشباب

2024-02-29 00:30:03 - المصدر: واع

بغداد - واعسمى الاتحاد العراقي لكرة اليد، الكادر التدريبي لمنتخب الشباب الذي من المؤمل ان يشارك في البطولة الآسيوية العاشرة للشباب والتي ستقام خلال الفترة 20 - 29 تموز 2024 الدمام – السعودية.وقال المتحدث الرسمي للاتحاد كاظم كامل في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "مجلس الادارة اعلن تسمية عضو الاتحاد حيدر سكر مشرفا على المنتخب والكابتن ياسر جاسم مديرا والكابتن خالد عدنان مدربا و د. احمد خميس واحمد مزيد مدربين مساعدين و مصطفى ياسين مدربا لحراس المرمى".