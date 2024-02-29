2024-02-29 00:34:49 - المصدر: معرض اربيل الدولي

اربیل، 28 فبراير 2024: يفتتح معرض اربيل الدولي للسيارات دورته التاسعة غداً الخميس في الساعة 11 صباحاً في بارك سامي عبدالرحمن.

سيشهد المعرض، الذي يستمر حتى 3 مارس، مشاركة أكثر من 100 شركة محلية ودولية تعرض أحدث موديلات السيارات والمركبات، بالإضافة إلى المواد الاحتياطية واللوازم السيارات.

يُعدّ معرض اربيل الدولي للسيارات أحد أهم الفعاليات الاقتصادية في إقليم كردستان العراق، حيث يجذب سنوياً آلاف الزوار من المهتمين بشراء السيارات والتعرف على آخر التطورات في مجال صناعة السيارات.

من أهم فعاليات المعرض:

عرض أحدث موديلات السيارات من مختلف الماركات العالمية.

عرض المواد الاحتياطية واللوازم السيارات.

عقد ورش عمل وندوات حول صناعة السيارات.

فعاليات ترفيهية للأطفال والعائلات.

دعوة عامة:

يدعو معرض اربيل الدولي للسيارات جميع المهتمين بشراء السيارات والتعرف على آخر التطورات في مجال صناعة السيارات لزيارة المعرض في الفترة من 29 فبراير إلى 3 مارس 2024 في بارك سامي عبدالرحمن.

للمزيد من المعلومات:

العنوان: بارك سامي عبدالرحمن، اربيل، العراق

التاريخ: 29 فبراير - 3 مارس 2024

الوقت: 11 صباحاً - 8 مساءً