نائب قائد العمليات المشتركة يؤكد اهمية توفير الاجواء الآمنة لشهر رمضان المبارك

2024-02-29 00:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن قيس المحمداوي، ادامة زخم العمليات والضغط على الارهاب المنهزم وتوفير الاجواء الامنة لشهر رمضان المبارك.وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن قيس المحمداوي تراس اجتماعا عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع قادة العمليات والفرق بحضور قادة قوات "البرية - الحدود - جهاز مكافحة الارهاب" وقادة فرق "الرد السريع -القوات الخاصة والتاسعة" ومدراء"الاتصالات العسكرية -عمليات وزارة الداخلية -عمليات الحشد الشعبي" ونائبي" القوة الجوية وطيران الجيش" والاجهزة الامنية والاستخبارية والحشد الشعبي وهيئة ركن القيادة ."وأضافت، أن " النائب اكد في مستهل هذا الاجتماع على مراجعة خطط انتشار القوات وتوزيع الواجبات ضمن قواطع المسؤولية، كما اوضح اهمية تكثيف الجهود الاستخبارية والامنية وادامة الضغط على العناصر الارهابية المنهزمة لاسيما ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك وضرورة توفير افضل الاجواء بهذا الشهر الفضيل" .واشار المحمداوي، بحسب البيان، الى "ضرورة الابقاء على الاستعداد القتالي الدائم لمواجهة التحديات ومطاردة ما تبقى من مفارز داعش وتامين مسك الحدود الفاصلة بما في ذلك الحدود الدولية واعادة النظر في انفتاح القطعات "، مؤكدا "ضرورة التعاون والتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد وفحص المنظومات القتالية والادارية والفنية والتعامل بشكل جدي مع المعلومات الامنية والاستخبارية والاهم الاستثمار الامثل للموارد البشرية والفنية ومراقبة مناطق التسلل".وفي نهاية الاجتماع استمع النائب الى شرح مفصل من قبل قادة العمليات والفرق عن الخطط الامنية والتحديات التي تواجه قواطع عملياتهم كما كان الاجتماع فرصة للاستماع الى ملاحظات القادة المتعلقة بآلية توزيع المسؤوليات والعمل بروح التكامل والتعاون والمتابعة الدقيقة وعدم اعطاء فرصة للعدو .