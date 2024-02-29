2024-02-29 01:20:03 - المصدر: قناة الاولى

قناة الأولى - بغداد

عقد رئيس كتلة سند النيابية، مرتضى حمود الساعدي، اليوم الاربعاء، اجتماعاً لمناقشة قانون نقابة المبرمجين.





وذكر المكتب الاعلامي للبرلمان، انه "بحضور رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي اجتمعت لجنتي القانونية ممثلةً بالنائب مرتضى حمود الساعدي رئيس كتلة السند نائب رئيس اللجنة مع لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني بخصوص القوانين المشتركة".

وأوضحت أنه "تم التباحث بخصوص قانون الاتحادات والنقابات والتنظيم النقابي وتم على اثر ذلك القراءة الاولى لقانون نقابة المبرمجين العراقيين والمعطل منذ اكثر من 5 أعوام".