الصحة تعلن تسجيل 7 إصابات بالإيدز بين الأطفال

2024-02-29 01:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الصحة، تسجيل 7 إصابات بالإيدز بين الأطفال لحد عمر ٤ سنوات، فيما حددت أهم أسباب انتقال المرض.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر لبرنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "العراق ضمن البلدان منخفضة التوطين لمرض الايدز"، مبينا أن "اكثر من 2000 شخص عراقي مصاب بالإيدز، وان هذا المعدل اقل من المعدل العالمي ودول المنطقة".وأضاف، "سجلنا 7 اصابات بالإيدز بين الأطفال لحد عمر ٤ سنوات"، مبينا أنه "بامكان المصاب بالإيدز التعايش مع المرض واكمال حياته في التزامه بتلقي العلاج بانتظام".وأشار إلى أن "علاجات مرض الإيدز متوفرة بشكل كامل في جميع المراكز المختصة في بغداد والمحافظات"، مؤكداً أن "الحجامة والوشم قد تكون من اسباب نقل الايدز اضافة للأسباب الاخرى".وتابع، أنه " لا يوجد لقاح او شفاء تام للإيدز حتى الان، لكن يمكن للشخص المصاب ان يتعايش مع المرض اذا تلقى العلاج بشكل صحيح ومنتظم"، موضحاً أن "التشخيص المبكر أهم مرحلة في قضية الإصابة بالإيدز".