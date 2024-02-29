إدارة برشلونة تلتقي بوكلاء هالاند

2024-02-29 08:12:03 - المصدر: واع

متابعة – واعفجر تقرير صحفي إسباني، مفاجأة من العيار الثقيل، عن لقاء جمع إدارة برشلونة مع وكلاء اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي.ونشرت شبكة "JijantesFC" الإسبانية، مقطع فيديو لديكو المدير الرياضي لبرشلونة، في لقاء مع رافائيلا بيمنتا وماكسويل وكلاء هالاند.وأشارت الشبكة إلى أن ضم هالاند يمثل حلما كبيرا لخوان لابورتا رئيس برشلونة، موضحة أن الاجتماع ناقش إمكانية انتقال المهاجم النرويجي لصفوف البلوجرانا.وقاد هالاند مانشستر سيتي للفوز بنتيجة (6-2) على لوتون تاون، ضمن منافسات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إلى وصول هالاند لهدفه رقم 79 بقميص المان سيتي في جميع البطولات.وأكدت الشبكة أنه منذ تسجيل هالاند ظهوره الأول مع السيتي في تموز 2022، سجل أهدافًا أكثر من أي لاعب آخر في البريميرليج.وأوضحت أن هالاند يتفوق بفارق 30 هدفًا على أقرب ملاحقيه، وهو المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، الذي أحرز 49 هدفًا في ذات الفترة.