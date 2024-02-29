أوسيمين يكرر إنجاز مارادونا

2024-02-29 08:12:03 - المصدر: واع

متابعة - واعتألق النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، وسجل ثلاثية (هاتريك) في شباك ساسولو، خلال مباراة الفريقين، في اللقاء المؤجل من الجولة 21 بالدوري الإيطالي.أوسيمين شارك أساسيا في المباراة، وتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف بالدقائق 31، 41 و47، ليصل إلى الهدف رقم 5 في 3 مباريات لعبها منذ عودته من الواجب الوطني مع منتخب نيجيريا.وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، أن أوسيمين أصبح ثالث لاعب في تاريخ نابولي يصل إلى 10 أهداف على الأقل في 4 مواسم متتالية بالدوري الإيطالي.وأضافت أنه لم يحقق هذا الرقم سوى الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييجو أرماندو مارادونا في الفترة من (1984-1985 إلى 1987-1988)، والإيطالي أتيلا سالوسترو في الفترة من (1929-1930 إلى 1932-1933).