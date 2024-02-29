الدولار يستعد لقراءة التضخم الأمريكي والين ينخفض

2024-02-29 08:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حافظ الدولار الأمريكي على ثباته، يوم الخميس، في الفترة التي سبقت بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة، في حين وجد الين موطئ قدم له بعد تعليقات من مسؤول في بنك اليابان ألمحت إلى ضرورة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وانخفض الين 2% مقابل الدولار في فبراير/شباط و2.7% مقابل اليورو، وهو أكبر انخفاض شهري للعملة الموحدة منذ يونيو/حزيران الماضي، مما دفعه إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.

وفي يوم الخميس، ارتفع الين بنسبة 0.60٪ ليصل إلى 149.77 للدولار.

وتراجع الين إلى 150.68 يناً للدولار في وقت سابق من الجلسة، ليقترب أكثر من أضعف مستوى في أكتوبر عند 151.74 وقريبًا جدًا من الأسعار التي دفعت الحكومة إلى التدخل في عام 2022.

وخلال شهر شباط/ فبراير، انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 1.1%، متأثرًا بانخفاض أسعار خام الحديد، أهم صادرات أستراليا، والتوقعات بأن أسعار الفائدة لن ترتفع أكثر من ذلك.

واستقر اليورو على نطاق واسع مقابل الدولار هذا الشهر حيث تم تخفيض التوقعات لخفض أسعار الفائدة في أوروبا بالتزامن مع تلك الموجودة في الولايات المتحدة، واستقر آخر مرة عند 1.0834 دولار. وسجل الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات 1.2669 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الأمريكي عند 103.86.