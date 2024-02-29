أسعار النفط تتراجع وسط تنامي المخاوف بعد ارتفاع المخزونات الامريكية

2024-02-29 09:24:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، بعدما كشفت بيانات عن نمو أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الامريكية، مما أثار مخاوف بشأن تباطؤ الطلب، في حين زادت الضغوط أيضا بفعل مؤشرات على أن أسعار الفائدة الامريكية قد تظل مرتفعة لفترة أطول.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 83.46 دولار للبرميل بحلول الساعة 0124 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 78.24 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام الامريكية ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي في ظل تشغيل مصافي التكرير عند مستوى أقل من الحد الأدنى لمستوياتها الموسمية بسبب توقفات كان منها المخطط له وغير المخطط له.

وأضافت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت للأسبوع الخامس على التوالي، إذ زادت 4.2 مليون برميل إلى 447.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع أجرته رويترز لزيادة 2.7 مليون برميل.

وقال ساتورو يوشيدا، محلل شؤون السلع الأولية لدى راكوتين سكيوريتيز لوكالة رويترز: "المخزونات الكبيرة زادت من مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ الاقتصاد وانخفاض الطلب على النفط في الولايات المتحدة".

وأضاف "توقع تأجيل خفض أسعار الفائدة الامريكية أثر أيضا على معنويات السوق لأنه قد يقوض الطلب على النفط".

وعادة ما يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى تراجع النمو الاقتصادي والطلب على النفط.