اجتماع جديد في بغداد لإنهاء مهام التحالف الدولي بالعراق

2024-02-29 09:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن اللواء يحيى رسول عبدالله، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، عن اجتماع عقدته اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهام التحالف الدولي في بغداد، مشيرا الى ان اللجنة رفعت محاضرها لإنهاء المهمة.

وقال رسول في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "اللجان الفرعية الثلاث المنبثقة عن اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهام التحالف الدولي، عقدت اجتماعاتها في بغداد، مع نظيراتها من التحالف الدولي، لمناقشة المواضيع المعدة على جداول أعمالها لتقييم خطر الإرهاب ومواقف البيئة العملياتية والخيارات الآنية والمستقبلية لتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية".

وأضاف رسول، ان "اللجان رفعت محاضر اجتماعاتها ليتسنى إكمال متطلبات خطّة إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، والانتقال إلى العلاقات الثنائية الواسعة مع الدول الأعضاء".

وتابع "كما أكدت اللجان الفرعية استمرار عقد اجتماعاتها الدورية لإنجاز أعمالها".