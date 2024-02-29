2024-02-29 09:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الفرقاطة “هيسن”، الموجودة ضمن المهمة البحرية الأوروبية “أسبيدس” لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر، هاجمت عن طريق الخطأ مسيرة تابعة للحلفاء. وأوضحت الوكالة في بيان نقلا عن المتحدث باسم وزارة الدفاع مايكل ستيمبفل: “هاجمت الفرقاطة هيسن عن غير قصد مسيرة تابعة لدولة حليفة، بعد رصدها في منطقة العمليات، […]

ظهرت المقالة ظنت أنها حوثية.. فرقاطة ألمانية تستهدف مسيرة أمريكية في البحر الأحمر أولاً على ايرث نيوز.