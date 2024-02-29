2024-02-29 09:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “أياتا”، أن العام الماضي كان الأكثر أمانا على الإطلاق بالنسبة للسفر الجوي التجاري، على الرغم من الانتعاش الهائل في رحلات الركاب. وأفاد التقرير السنوي لـ”أياتا” أن الحادث المميت الوحيد الذي تم تسجيله لطائرة مدنية كان تحطم طائرة من طراز “آيه تي آر” تابعة لشركة طيران “ييتي” النيبالية خلال […]

ظهرت المقالة الاتحاد الدولي للنقل: 2023 الأقل في حوادث السفر الجوي على الإطلاق أولاً على ايرث نيوز.