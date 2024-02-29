2024-02-29 09:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ كشف تقرير طبي يوم الأربعاء الأمراض أو الحالات الطبية التي يعاني منها الرئيس الأمريكي جو بايدن. وحسب التقرير الطبي يعاني الرئيس جو بايدن من عدد من الأمراض، من بينها توقف التنفس أثناء النوم، وارتفاع نسبة الدهون في الدم، والارتجاع المعدي المريئي، والتهاب المفاصل، وفق ما نقلته وكالة “نوفوستي”. وبحسب الوثيقة الطبية، فقد تم […]

ظهرت المقالة تقرير طبي يكشف جملة من الأمراض يعاني منها بايدن أولاً على ايرث نيوز.