انكماش إنتاج المصانع باليابان بأسرع وتيرة في 4 سنوات

2024-02-29 09:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ انكمش إنتاج المصانع في اليابان بأسرع وتيرة في 4 سنوات خلال يناير كانون الثاني، وسط تراجع إنتاج السيارات ذات المحرك. ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس التاسع والعشرين من فبراير شباط عن وزارة الاقتصاد اليابانية، تراجع الإنتاج الصناعي 7.5% الشهر الماضي، وهو مستوى أكبر من توقعات انخفاضه 7.3%. وشهدت 14 صناعة من أصل 15 […]

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