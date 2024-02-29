البصرة.. حادث سير يوقع ضحايا ومصابين من فريق كرة قدم

2024-02-29 10:06:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، يوم الخميس، بمصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين بحادث سير على طريق ابو الخصيب الخارجي جنوب المحافظة.

وبين المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن حادث السير وقع بين باص (كوستر) يقل فريق كرة قدم شعبي مع عجلة مدنية صغيرة على طريق ابي الخصيب الخارجي والذي يسمى بـ ( طريق الموت ) لكثرة الحوادث المرورية فيه.

وأضاف، أن الباص كان يقل أفراد فريق السد الشعبي من منطقة مطيحة بعد عودتهم من مباراة لكرة القدم، مشيرا الى أن الحادث أسفر عن وفاة 4 أشخاص من العجلة الصغيرة، وإصابة اللاعبين والمدربين بجروح مختلفة .