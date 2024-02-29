أسعار الذهب تتماسك بانتظار تقرير التضخم الأمريكي

2024-02-29 10:12:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بقيت أسعار الذهب مستقرة يوم الخميس، وتماسكت حتى الآن هذا الشهر، على الرغم من الآمال القاتمة في تخفيضات سريعة وعميقة لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، حيث يترقب المتعاملون قراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة من المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم.

واستقر السعر الفوري للذهب عند 2035.78 دولارا للأوقية بحلول الساعة 04:19 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2044.20 دولارا.

ويظل الذهب ثابتًا على أساس شهري على الرغم من قيام المتداولين بتقليص رهاناتهم إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة.

وتنتظر الأسواق الآن بيانات التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.48 دولارا للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 882.24 دولارا، وقفز البلاديوم واحدا بالمئة إلى 937.56 دولارا.