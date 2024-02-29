2024-02-29 10:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله، اليوم الخميس، رفع محاضر اجتماعات اللجنة العسكرية لإكمال خطة إنهاء مهمة التحالف الدولي.

وقال اللواء رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجان الفرعية الثلاث المنبثقة عن اللجنة العسكرية العليا لإنهاء مهام التحالف الدولي،عقدت اجتماعاتها في بغداد، مع نظيراتها من التحالف الدولي، لمناقشة المواضيع المعدة على جداول أعمالها لتقييم خطر الإرهاب ومواقف البيئة العملياتية والخيارات الآنية والمستقبلية لتعزيز قدرات القوات المسلحة العراقية".

وأضاف أن "اللجان رفعت محاضر اجتماعاتها ليتسنى إكمال متطلبات خطّة إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش، والانتقال إلى العلاقات الثنائية الواسعة مع الدول الأعضاء"، مشيراً الى "استمرار عقد اللجان الفرعية اجتماعاتها الدورية لإنجاز أعمالها".