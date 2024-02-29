2024-02-29 10:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، عن قرب صدور مرسوم إقليمي من رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني خلال الأيام المقبلة، يتضمن تحديد موعد جديد لانتخابات برلمان كردستان.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مرسومًا إقليميا من بارزاني سيصدر خلال الأيام المقبلة"، مرجحا انه "على الأغلب سيصدر الأسبوع المقبل ويتعلق بتحديد موعد جديد لانتخابات برلمان كردستان".

وأضاف أن "جميع المعطيات تشير إلى أن رئيس الإقليم سيحدد يوم العاشر من حزيران المقبل، موعدا لانتخابات برلمان كردستان، في ظل حاجة المفوضية المستقلة للانتخابات إلى الوقت لإكمال عملية تسجيل الناخبين وتحديث البيانات".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قد أصدرت في (21 شباط 2024)، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كردستان، وقررت ايضًا حل المفوضية العليا للانتخابات والاستفتاء في الإقليم.

كما قلصت المحكمة عدد أعضاء برلمان كردستان الى 100 عضو كما حلت مفوضية انتخابات الإقليم وتحل مفوضية الانتخابات بدلاً منها لإدارة انتخابات إقليم كردستان على ان يقسم إقليم كردستان "على أربع مناطق" لإجراء الانتخابات التشريعية المرتقبة لبرلمان كردستان.

وقالت المحكمة الاتحادية إن قراراتها "صدرت بإجماع أعضاء المحكمة ، وأنها باتة وملزمة للجميع".

يشار الى ان المتحدث باسم رئاسة إقليم كردستان دلشاد شهاب اعلن، الأربعاء (31 كانون الثاني 2024)، ان الرئاسة ستحدد قريبا موعدا جديدا لإجراء انتخابات برلمان الإقليم.

وقال في مؤتمر صحفي، ان رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني سيعلن قريبا عن موعد جديد لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان.

وأضاف شهاب، أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق كانت لها عدد من المطالب من الحكومة الاتحادية"، لافتا الى ان "بغداد استجابت لجميع تلك الطلبات".

وأكد شهاب، أن رئاسة إقليم كردستان تواصل اجتماعاتها مع المفوضية العليا للانتخابات في العراق وتستجيب لجميع مطالبها، لافتا إلى أنه سيتم في القريب العاجل تحديد موعد جديد لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان.

وكان رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، اصدر في آب الماضي، مرسوماً إقليمياً يقضي بإجراء انتخابات برلمان كردستان في دورته السادسة بتاريخ 25 من شهر شباط من العام 2024، إلا أن مفوضية الانتخابات الاتحادية طلبت تأجيل الموعد لأسباب فنية.