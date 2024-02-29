رئيس الجمهورية يصل إلى نينوى

2024-02-29 10:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، الى محافظة نينوى لبدء اعمال مهرجان الحضر الدولي.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ نينوى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "محافظ نينوى عبد القادر الدخيل ووزير الثقافة والسياحة والآثار وعدد من القيادات الأمنية، استقبلوا صباح اليوم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد لبدء أعمال مهرجان الحضر الدولي".

والاثنين الماضي، أعلنت قائممقامية قضاء الحضر، جنوب غرب الموصل، جاهزيتها لتنظيم مهرجان الحضر المتوقف منذ 2003، فيما توقعت حضور شخصيات رسمية للمهرجان.

وكان مهرجان الحضر الدولي قد نظم منه ثلاث نسخ ما قبل 2003 الا انها توقف بعد ذلك ولكنه سيعود بهذه النسخة مقتصراً وليوم واحد.

وتقع الحضر على مسافة 120 كم إلى الجنوب الغربي من مدينة الموصل وتضم مواقع اثرية مدرجة على لائحة اليونسكو.